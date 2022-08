Actualitzada 21/08/2022 a les 06:31

Les retencions continuen aquests dies i l’inici del cap de setmana va arribar ahir amb cues en diversos punts del país. Mobilitat va informar de trànsit dens a la nacional 145, la via principal d’entrada al Principat per la frontera hispanoandorrana, així com a la carretera general 2 d’entrada a Canillo en sentit sud i de baixada en sentit nord.