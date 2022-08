Unes cues inèdites (a l'estiu)

Els veïns de Canillo coincideixen que mai no s’havien vist unes retencions a la carretera com les d’aquests dies i lamenten els efectes negatius que tenen en la seva vida quotidiana.

Són les cinc de la tarda. Desenes de cotxes per minut travessen en un flux ininterromput el centre de Canillo per la CG-2, l’única carretera que connecta el poble amb els veïnats, el Pas de la Casa i França. L’Antoni Torres, veí de la parròquia, pren el sol, més amable que el del migdia, en un banc de pedra del carrer Major, a tocar del vial. “En els vuitanta anys que fa que visc a Canillo no havia vist mai tants cotxes i tantes cues a l’estiu. Els caps de setmana d’hivern, sobretot dissabte, sí, per la temporada d’esquí, però

#4 Jociutadana

(19/08/22 07:47)



#3 El Club

(19/08/22 07:43)



#2 Jo

(19/08/22 07:02)



#1 Lintu

(19/08/22 06:55)