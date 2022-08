Encamp acull dotze pintures d'Alicia Luño

Actualitzada 18/08/2022 a les 21:01

La sala d'exposicions del comú d'Encamp acull fins al 30 de setembre, l'exposició ‘Epifanies i falsos déus' de l'artista Alicia Luño que fa reflexionar sobre la importància que donem als elements urbans i totèmics per sobre de la natura, segons informa l'ens comunal en un comunicat. L’exposició instal·lada a Encamp comptarà amb 12 pintures treballades amb acrílics sobre llenç que combinen una mica de pastel, paisatges i elements de la fisonomia andorrana que sovint es reconeixen en les pintures i altres no. Així, les obres capturen elements de l’entorn en el qual la mà de l’home ha creat un miratge.Així, la inaguració de l’exposició ha tingut lloc aquesta tarda, a les 19 hores, i ha comptat amb l’assistència de membres del comú, com la cònsol major, Laura Mas, el cònsol menor, Jean Michel Rascagnères, el conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz i el coordinador de Patrimoni, Museus i Tradicions del Comú d’Encamp, Robert Lizarte.L'artista exposa per segona vegada a la parròquia després del seu debut en solitari a l’Oficina de Turisme del Pas de la Casa, on va mostrar les obres d’’Epifanies i falsos déus’ en el marc del projecte ‘La Cultura no s’atura'.