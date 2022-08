Mas afirma que el sector de la construcció necessita “dos o tres” equipaments on dipositar les runes operatius tot l’any

L’anunci del tancament de l’abocador de terres de Beixalís, a la Massana, previst per a l’octubre vinent, ha obligat els comuns, responsables de gestionar aquest tipus de residus, a treballar aquest estiu per trobar una alternativa a l’equipament. El problema podria solucionar-se en els propers mesos.



La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, va afirmar ahir en declaracions als mitjans de comunicació que el sector de la construcció necessita “dos o tres” abocadors de runa operatius tot l’any, i va anunciar que els comuns de Canillo i Andorra la Vella estan fent esforços per trobar terrenys on puguin habilitar-se equipaments d’aquestes característiques.