Atrapada mitja hora a l'ascensor de la plaça del Poble

Actualitzada 16/08/2022 a les 16:15

No sóc de queixar-me, però crec que el succeït aquest migdia ha de ser públic. Una dona de gairebé 80 anys amb problemes d'oïda s'ha quedat atrapada a L'ascensor de la plaça a ple sol durant més d'una hora.



Una dona gran, d'entre i 80 anys, s'ha quedat a les 12.45 hores d'avui atrapada a un dels ascensors panoràmics de la plaça del Poble per una avaria, segons ha informat el comú d'Andorra la Vella. Els serveis del comú han activat el protocol d'emergència i els operaris de l'aparcament han provat d'obrir les portes en primera instància i com que no ho han pogut aconseguri han alertat l'empresa de manteniment de l'ascensor, que ha trigat uns 20 minuts en acudir des de que han estat avisats, segons precisen des de la corporació de la capital.La dona hauria estat tancada a l'ascensor una mitja hora, segons el comú, que ha lamentat la situació i ha assenyalat que s'ha tractat "d'una avaria que no es podia preveure i en farà el seguiment amb l'empresa".Un usuari ha comentat a les xarxes socials l'incident i ha criticat l'atenció que ha rebut la dona ja que assegura que ha patit un atac d'ansietat i no ha rebut ni un got d'aigua per part del funcionari que li ha atès.