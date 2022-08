Actualitzada 15/08/2022 a les 06:47

Durant la jornada d’ahir Canillo va celebrar la setena edició de l’Esquella Incles Walking Music Festival. Tot i les males previsions meteorològiques, els assistents van poder gaudir de quatre concerts, repartits en tres escenaris a la Vall d’Incles. El primer de tots va estar protagonitzats per la música jazz del grup andorrà The Happy Go Lucky.