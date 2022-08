L'espai lúdic del mercat artesanal capta l’atenció dels turistes, que van poder veure més de 150 creacions de titelles

Ordino aposta per l’artesania. Ahir al matí va obrir el mercat artesanal que la parròquia organitza durant aquest cap de setmana amb una aposta per als productes de proximitat. Un mercat, ubicat a la Plaça de la Closa (on abans hi havia l’oficina de turisme), on es poden trobar productes tèxtils i alimentaris de primer nivell i que van permetre, amb el permís de la pluja, atreure algunes passejades de turistes i residents.



Si bé el mercat compta amb diferents productes va destacar, especialment, pel seu espai lúdic, on es van allotjar els titellaires. En total, més de 150 creacions en