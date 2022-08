Actualitzada 12/08/2022 a les 06:49

Encamp va reobrir ahir l’antic aparcament comunal de Prat de Baró com a zona d’estacionament regulat de zona blava. L’aparcament tindrà 36 places disponibles per a cotxes, cinc per a motos i una per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional. El pàrquing estarà operatiu durant la festa major arran del tancament del de Sant Miquel.