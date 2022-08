Actualitzada 11/08/2022 a les 06:36

El comú va fer pública ahir al BOPA una adjudicació per 39.702,49 euros per al subministrament, el muntatge i el manteniment d’una pista de gel sintètic per al Poblet de Nadal, i per al subministrament i la gestió del personal per al funcionament de la pista. L’adjudicatari és Gatzara Espectacles i la durada del contracte és del 25 de novembre al 8 de gener.