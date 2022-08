El conseller alerta de l’impacte de l’equipament en l’entorn i dels problemes de seguretat per l’augment del trànsit de camions

El conseller de la minoria al comú de Sant Julià de Lòria Cerni Cairat veu “amb preocupació” l’evolució del projecte d’ampliació de l’abocador de terres de la Rabassa. El representant del grup de Desperta Laurèdia alerta de “l’inevitable” impacte paisatgístic de la proposta de la corporació laurediana per ajudar a solucionar la manca d’espais per llençar els residus que genera l’activitat constructiva, així com dels problemes de seguretat viària i de contaminació acústica que patiran “sobretot” els pobles d’Auvi­nyà i Juberri arran de l’augment del trànsit de camions a la zona. “Alguns veïns del quart d’Auvi­nyà ja ens han fet