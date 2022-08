Actualitzada 09/08/2022 a les 06:54

L’Esquella Incles Walking Music Festival torna dissabte vinent amb quatre concerts i tres escenaris. El primer començarà a dos quarts de set i el darrer, a dos quarts d’onze. Els escenaris seran la borda de Cal Puigcernal, el càmping Font de Ferresins i l’aparcament cap d’Incles. Hi actuaran Happy go lucky, Voraigua, Mountains of music i El último toscano.