Andorra la Vella balla el Contrapàs

Actualitzada 07/08/2022 a les 17:33

Aquest migdia hem celebrat la Missa Solemne de la Festa Major d’Andorra la Vella, i després hem ballat el ball del Contrapàs a la Plaça del Poble. Molt bona festa @AndorraCapital! pic.twitter.com/M0xefJLw2h — Xavier Espot Zamora (@XavierEspot) August 7, 2022

L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella ha ballat aquest migdia el Contrapàs, com és tradició en la festa major. Ara bé, ho ha fet amb un aire renovat. Per celebrar l’aniversari dels 40 anys des de la primera vegada que va representar aquest ball a la plaça del Poble, l’esbart ha estrenat vestuari. Es tracta d’un model més modern i adaptat a les altes temperatures, però que manté els elements tradicionals i, de fet, en recupera alguns que s’havien perdut, com la ret i les mitenes per a les dones.La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, que s'ha sumat al ball acompanyada d'altres autoritats -entre ells el cap de Govern, Xavier Espot- i ciutadans, ha celebrat que "cada vegada vol ballar-lo més gent i es fa difícil fer-ho entre tots". Així mateix, Marsol ha celebrat que la festa major s'està celebrant sense incidents, "tot i que ahir vam tenir un dels concerts més multitudinaris de la història d'Andorra la Vella i del país". Tanmateix, aquest matí la capital ha celebrat un altre dels actes més tradicionals de la festivitat, la missa solemne.