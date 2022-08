Actualitzada 06/08/2022 a les 16:16

El diumenge de festa major del 1982 Maria Àngels Velando va ballar per primera vegada el Contrapàs. Ho va recordar ahir a la tarda, emocionada, des del balcó del comú de la capital en el pregó de la festa major, just quan fa 40 anys del naixement de l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella. Velando, codirectora de l’entitat, no s’ha perdut des d’aleshores cap ballada, i en el pregó va voler fer èmfasi en una idea que, d’entrada, pot semblar una obvietat: “L’esbart són les persones. Són els més de 300 dansaires que han passat per l’entitat en aquests 40 anys d’història.” Sílvia Pastor, presidenta de l’entitat, va afirmar que l’esbart és “tradició, sentiment i emoció”, i va recalcar la importància de “transmetre” la cultura a les generacions més joves. “Sentim la responsabilitat de tenir presents els costums dels nostres avantpassats i llegar-los als nostres fills. El relleu intergeneracional és clau”, va afirmar.Per la seva banda, Marsol va celebrar que la festa major d’Andorra la Vella pugui tornar a la plena normalitat després d’una edició, la del 2020, que es va haver de suspendre i una altra, la del 2021, a mig gas arran de les mesures sanitàries per contenir els contagis de covid. La cònsol major va desitjar a tothom que s’ho passi tan bé poc pugui aquests dies, però també va demanar que ho faci amb “civisme i respecte”.La lectura del pregó va acabar amb un petit tastet de danses tradicionals a càrrec de dos grups folklòrics de Mèxic i el Perú. La cirereta del pastís la va posar la Dansa del pregó, una tradició instaurada per l’esbart el 2019 que va fer ballar la gentada que ahir a la tarda omplia la plaça Príncep Benlloch.