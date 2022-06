El termolúdic, tot i els 2,3 milions de pèrdues generades l’any passat, manté l’aposta per l’hotel de 45 habitacions dobles a la torre que obrirà el 2025

Caldea va tancar l’exercici de l’any passat amb 2,3 milions d’euros de pèrdues. Un mal resultat a conseqüència d’un primer semestre marcat per les restriccions de la pandèmia del coronavirus però que no impedeix als rectors pensar en el futur del termolúdic. La memòria del 2021 de Caldea, a la qual ha tingut accés el Diari, ho deixa molt clar. “El futur sembla prometedor per a Caldea”, s’assenyala a l’informe, en què s’afegeix que “l’empresa compta amb un pla estratègic que consisteix a transformar el seu model de negoci per convertir-se, amb l’obertura de l’hotel, en un resort orientat a