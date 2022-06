Quinze càmeres vetllaran per evitar les bretolades al Pas

Vuit al carrer Bearn, dos al Maià i dos més a l’avinguda d’Encamp

El comú d’Encamp treballa per minimitzar les bretolades i els aldarulls que es produeixen als carrers més cèntrics del Pas de la Casa i per això va treure a concurs la contractació d’una empresa que estigui degudament autoritzada per dur a terme el subministrament i la implementació d’un sistema de videovigilància per al poble que inclou el subministrament del maquinari, la instal·lació, la configuració, la posada en servei i la formació. Un cop publicat el plec de bases del concurs, el mateix evidencia que són quinze les càmeres de seguretat que el comú d’Encamp vol instal·lar al Pas de la