Canillo impulsa un estudi per donar continuïtat a l'agricultura i ramaderia

Actualitzada 01/06/2022 a les 09:26

El comú de Canillo, amb la col·laboració de la Chambre d'Agriculture de l'Ariège, impulsen un projecte amb els ramadersde la parròquia que té com a finalitat aconseguir sortides viables i de futura les activitats ramaderes i agrícoles a la parròquia, segons informa l'ens comunal canillenc en un comunicat. Així, aquest dimarts passat va tenir lloc al Palau de Gel una primera trobada, on el cònsol major de Canillo, Francesc Camp juntament amb les representants de l'entitat francesa van presentarel projecte als pagesos de la parròquia. En aquesta reunió també hi van participar membres del departament de Medi Ambient i Agricultura de lacorporació comunal, i del Departament d'Agricultura de Govern.En aquest sentit, el primer pas serà fer unes entrevistes els dies 14 i 15 de juny als ramaders per recollir informació relacionada amb la gestió de les seves explotacions, les dificultats que es troben en el dia a dia, l'evolució futura de la seva activitat i del sector en general, segons especifica la corporació comunal. Un cop analitzats aquests elements i amb les primeres conclusions, el comú assenyala que s'elaboraran un conjunt de propostes i accions que aportin solucions efectives per garantir la continuïtat del sector agrícola i ramader a la parròquia.Així, la finalitat és que aquestes propostes siguin sostenibles en eltemps, que serveixin d'alternatives reals, per tal que el sector primari esmantingui actiu a la parròquia i que pugui créixer. Des del comú informen que faran un seguiment exhaustiu de tot el procés impulsant les propostes i ajudant en la presa de decisions. El cost del conveni amb la Chambre de l'Agriculture de l'Ariège per l'assessorament ascendeix a 10.000 euros.