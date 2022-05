Barranquisme a Canillo

Actualitzada 30/05/2022 a les 10:22

Canillo ofereix el barranquisme com a novetat de les activitats d'aquest estiu. El comú ha publicat una guia amb informació dels 9 barrancs de la parròquia on es pot practicar aquesta modalitat esportiva amb l'objectiu "de posicionar-se com a lloc de referència d'aquests esports", recalca el comú en un comunicat aquest matí. Els llocs publicitats per fer descens són el Toll Bullidor al Valira d'Orient; el Canal de la Grau, les cascades del Torrent d'Urina i les del Clot d'Encarners al riu de Montaup; la cascada de Moles i de la gorja de Ransol al riu de la Coma; de les cascades del riu de Jan i les de Cabana Sorda sota la presa de l'estany; i les cascades del riu Manegor.El recull detalla la localització, el grau de dificultat o la resposta del cabal a les tronades als 9 indrets dels rius i gorges de Canillo on es pot fer barranquisme, que es considera que és una de les activitats més demandades entre les persones que busquen activitats d'aventura, indica el comú. La guia ha estat elaborada per Cinto Verdaguer amb la informació que ha recollit durant anys per inventariar i condicionar els barrancs, adaptant-los perquè siguin accessibles i es pugui fer-ne ús.El comú especifica que les particularitats geològiques d'aquesta part del Pirineu "no són especialment favorables per a la formació de barrancs però els de Canillo tot i ser més modestos, permetran gaudir de bons moments practicant aquesta modalitat esportiva" i permetran seguir el curs del riu fent el descens per l'interior del cabal mentre se superen obstacles naturals. La corporació recorda que és important iniciar-se en el barranquisme amb professionals o persones experimentades i fent servir material homologat en bones condicions.Canillo remarca que aquesta oferta d'oci per al turisme esportiu s'afegeix a les activitats d'aventura i natura de senderisme, vies ferrades, vies cable, escalada, cicloturisme o pesca que es poden practicar a la parròquia i al país.