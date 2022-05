La Massana construirà un parc caní

Actualitzada 27/05/2022 a les 12:45

El comú de la Massana construirà un parc per a gossos després de la proposta del projecte per part dels alumnes de l’Escola Andorrana que ha aconseguit nou vots a favor i tres en contra, segons informa l'ens comunal massanenc. Així, el projecte inclou un espai de lleure perquè els animals es puguin sociabilitzar i jugar, amb diversos elements lúdics.En aquest sentit, tant les cònsols de la Massana, Olga Molné i Eva Sansa, com el conseller d’Educació, Joventut i Esports, Kevin Poulet, han votat a favor de la proposta. Les cònsols han afirmat que la recaptació en concepte de la taxa de tinença de gossos es destinarà a aquest projecte. Els alumens han proposat localitzar el parc a la zona de les Gravades, segons informa la corporació comunal que ha afirmat que el projecte es materialitzarà en els pròxims mesos.Així mateix, un dels altres projectes que s'han presentat per part de l'escola Àgora també està relacionat amb els animals que han proposat instal·lar refugis per a les colònies de gats. D’altra banda, l’Escola francesa ha presentat un projecte social: la creació d’un centre de dia per a persones amb dependència o que se sentin soles, segons destaca el comú.La sessió ha comptat amb la participació de la vicepresidenta d’Unicef, Míriam Moreno, que ha remarcat, així com ho han fet la resta d'autoritats, la gran qualitat de les presentacions i l’elaboració de les propostes, a més de l’esperit crític i constructiu dels infants. Unicef i els comuns col·laboren conjuntament en el projecte "Parròquies amigues de la infància".