Exposició de Véronique Bandry a Encamp

Actualitzada 27/05/2022 a les 16:01

La celebració dels 45 anys de l'associació Philandorre ha portat a la sala d'exposicions del Punt d'Informació Juvenil d'Encamp una exposició de l'artista francesa Véronique Bandry. La mostra està formada per 25 obres de diferents indrets d'Andorra, com les Bons o Sant Miquel de La Mosquera, i es pot veure fins al 15 de juny, segons ha informat el comú.Philandorre celebrarà a més una assemblea i diferents activitats a Encamp per commemorar les ascensions anuals. El cònsol menor, Jean Michel Rascagneres, ha assenyalat que "estem molt contents de comptar amb aquesta exposició, així com de l'assemblea i de la presència d'alguns dels membres de l'associació" que reuneix a col·leccionistes de segells postals del Principat i té més de 130 socis.Bandry utilitza la tècnica de l'acrílic diluït per jugar amb aspectes com l'opacitat i la transparència o l'ombra i la llum. Un dels trets característics de les obres de l'artista són els cels blancs, que representa en totes les creacions com una massa uniforme i així pot ressaltar els colors i aportar llum i equilibri visual, exposa el comú.