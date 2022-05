Exhibició de trial a Andorra la Vella

Actualitzada 27/05/2022 a les 20:47

Quin espectacle! El 30 vegades campió del món, @tonibou_oficial, i el pilot professional Jordi Pascuet han protagonitzat aquesta tarda al centre d'Andorra la Vella una exhibició gegant de trial!



Hem gaudit d'allò més! pic.twitter.com/yfFp9G6qKf — Andorra la Vella (@AndorraCapital) May 27, 2022

El trenta vegades campió del món de trial, Toni Bou, i els pilots professionals, Jordi Pascuet i Marcel Justribó han protagonitzat aquesta tarda a la plaça de l'antiga caserna de Bombers d'Andorra la Vella una exhibició gegant de trial. Així mateix, el grup ha aprofitat per presentar els integrants del seu equipBou & Pascu Racing que competiran al Mundial de trial 2: Jordi Lestang, Gaudi Vall i l'escocès Ben Dignan que no hi ha pogut ser present a causa de la gestió del seu visat.Així mateix, durant la jornada, els més petits han pogut fer un tast del món de la motocicleta a un circuit habilitat a la plaça on han pogut pujar a unes minimotos elèctriques de baixa cilindrada.