Una vuitantena de padrins al dinar de la Massana

Actualitzada 26/05/2022 a les 18:35

La Massana ha pogut tornar a celebrar el dinar de la gent gran després de dos anys de parèntesi a causa de la pandèmia, segons informa el comú massanenc en un comunicat. El bon temps ha acompanyat i la missa s’ha pogut fer a l’exterior, per tot seguit, els assistents han compartit un dinar a un restaurant de la parròquia.La cònsol major, Olga Molné, ha agraït l’assistència de tothom tant a la festa com a totes les activitats que organitza el comú, segons informa la mateixa corporació. Molné ha remarcat que la gent gran és una prioritat i per això un dels projectes d’aquest mandat era la reforma de la Casa Pairal. En aquesta línia, justament avui s’ha aprovat l’adjudicació de les obres per tirar endavant el projecte.