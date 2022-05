Arinsal disposarà d'un nou aparcament de 30 places

Actualitzada 26/05/2022 a les 11:13

El consell de comú de la Massana ha aprovat aquest matí destinar 900.000 euros a la compra d'un terreny a la zona de Pobladó, Arinsal, per a la construcció d’un nou aparcament que comptarà amb 30 places de vehicles. L'espai, que funcionarà amb barrera, disposarà també d'una zona per a residents.La cònsol major de la parròquia, Olga Molné, ha explicat que l'objectiu d'aquesta acció és acabar amb la problemàtica històrica d'aparcament, una necessitat que havien manifestat els veïns de la zona. "Intentarem donar resposta, també, als clients dels establiments comercials", ha manifestat. En aquest sentit, el comú ha apostat per aquesta infraestructura davant la impossibilitat d'habilitar un carril de zona blava a la carretera, ja que les dimensions d'aquesta no ho permetien.