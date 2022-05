112 participants a l'11è concurs de punts de llibre d'Encamp

Actualitzada 26/05/2022 a les 19:32

El comú d'Encamp ha entregat els premis als guanyadors de l'11a edició del concurs de punts de llibre de les biblioteques comunals de la parròquia, segons informa l'ens comunal en un comunicat. En total, el concurs ha comptat amb 112 participants, 91 a Encamp i 21 al Pas de la Casa. Els consellers comunals Josefina Rodríguez, Andreu Riba i Esther Vidal han entregat els premis als guardonats.En aquest sentit, de les cinc categories, el jurat ha escollit els dos millors punts de llibre basant-se en els criteris d’originalitat, del tractament dels materials emprats i de la composició estètica. També s’ha tingut present la major o menor càrrega de treball alhora d’elaborar els punts presentats, segons destaca la corporació comunal.Els premiats del concurs a Encamp han sigut en la categoria benjamí Àlex Risco i Lucia Rodríguez; en l'aleví han estat Charlie Boher i Carlota Gil; els guanyadors dels infantils han estat Valentina Rodríguez i Eulàlia Masjoan; la categoria juvenil s’ha hagut de declarar deserta per manca de participants i, finalment, en els adults els primers premis han estat per Raquel Fernández i diana Salas. Pel que fa als guardons del Pas de la Casa els primers premis han estat: en la categoria benjamí per a Amelie Cabon i Aaron Garcia; en els alevins per a Sara Ros i Gabriela Trindade; en l’infantil només hi ha hagut un guanyador, Vadim Bony; mentre que el juvenil s'ha hagut de declarar desert per manca de participants; i, finalment, en la categoria d'adults, els vencedors han estat Tània Barbosa i Isabel Requena.El comú encampadà notifica que la categoria amb més participació ha estat la d'alevins (de 7 a 10 anys) amb 76 participants. Pel que fa a la resta de categories, els participants han estat els nou a la d’adults (majors de 18 anys), cap a la juvenil (de 15 a 17 anys), set a la infantil (d’11 a 14 anys) i vint a la benjamí (de 5 a 6 anys).Els premis han consistit en uns lots de llibres seleccionats per a cada franja d'edat i, a més, els primers premis tindran el punt de llibre imprès a la biblioteca durant tot un any fins a la següent edició del concurs