Actualitzada 25/05/2022 a les 06:24

El consell d’infants d’Encamp va presentar una quinzena de propostes per millorar la parròquia per part de les quatre escoles que han treballat en l’àmbit de la sostenibilitat com, per exemple, la col·locació d’una màquina per reciclar envasos que acumuli punts bescanviables per activitats a la parròquia.