Bloqueig de l'ordinació del Madriu per l'absència d'Escaldes

Actualitzada 24/05/2022 a les 16:56

Aquest matí s’ha reunit el Consell Assessor de la Vall del Madriu. Malauradament, la cònsol d’Escaldes no ha pogut acompanyar-nos, fet pel qual no hem pogut avançar en els temes pendents de la Comissió de Gestió de la Vall, com ara l’ordinació, que continua pendent. pic.twitter.com/Lnex2i8uvs — Comú Sant Julià (@comusantjulia) May 24, 2022

L'ordinació de la vall del Madriu-Perafita-Claror continua estancada. La reunió del Consell Assessor de la Vall del Madriu que s'ha celebrat aquest matí a Sant Julià no ha pogut avançar per l'absència de la cònsol d'Escaldes, Rosa Gili, segons ha fet públic el comú lauredià. La corporació ha informat a les xarxes socials que "malauradament" la mandatària escaldenca no ha pogut estar present en la trobada que ha aplegat els representants de la resta de parròquies amb territori a la vall protegida, Encamp, Andorra la Vella i Sant Julià, i la ministra de Cultura, Sílvia Riva, "fet pel qual no hem pogut avançar en els temes pendents de la Comissió de Gestió de la Vall, com ara l’ordinació, que continua pendent".Gili va reclamar la setmana passada als altres tres comuns del Madriu que responguin a les al·legacions que va presentar Escaldes i els va acusar de bloquejar la revisió de l'ordinació. El cònsol menor de la capital, David Astrié, va respondre a la mandatària escaldenca que Andorra la Vella, Encamp i Sant Julià no estan d'acord amb modificar l'ordinació reguladora de la vall protegida per la Unesco en el sentit que reclama Escaldes.La reunió d'avui ha comptat amb la participació de la directora de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror (VMPC), Susanna Simon, i del secretari general de la Comissió Nacional de la Unesco a Andorra, Jean-Michel Armengol.Els cònsols d'Escaldes, Rosa Gili, i Quim Dolsa, han convocat una roda de premsa per a demà a la tarda per fer un repàs de temes relacionats amb la vall del Madriu com el marc normatiu, segons han anunciat.