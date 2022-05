Els paradistes celebren la tornada de la fira sense restriccions d’aforament i valoren molt positivament l’afluència de públic a la Massana, especialment les jornades de dissabte i diumenge

Andoflora va tancar la seva 28a edició amb força. La calor es va sumar al bon ambient que va omplir la plaça de les Fontetes de la Massana durant els tres dies que van servir per donar la benvinguda a una primavera força estiuenca. “L’any passat ja vàrem tenir un primer contacte amb l’obertura d’Andoflora després de la pandèmia, tot i que amb restriccions d’aforament i amb mascaretes, així que aquest és el primer any que l’hem pogut celebrar al cent per cent i la tendència es manté: molta gent i uns paradistes contents”, va assegurar ahir el conseller de