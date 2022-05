Actualitzada 20/05/2022 a les 13:24

L'abocador de terres de Beixalís tancarà a l'octubre. Ho ha explicat avui al matí la cònsol menor de la Massana, Eva Sansa, en declaracions a la premsa després de la inauguració de l'Andoflora. Sansa ha detallat que l'abocador té la capacitat per acumular 100.000 tones més de material, la totalitat de les quals ja estan adjudicades a diverses empreses del sector de la construcció.La representant comunal ha explicat que ara com ara "no hi ha cap alternativa sobre la taula" per a les instal·lacions, encara que ha admès que hi ha hagut reunions amb la Federació Motociclista d'Andorra per instal·lar-hi un circuit per a motocicletes. Sansa ha afegit que l'encariment dels materials de la construcció s'ha fet notar en les ofertes que reben les administracions en els concursos per a obres púbiques. "Els preus que proposen les empreses han pujat entre el 35 i el 40% de mitjana", ha afirmat.