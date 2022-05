Pintures murals de Bosque per salvar la memòria d'Encamp

L’artista embellirà portes i façanes del nucli de la Mosquera

El comú d’Encamp ha posat en marxa un projecte per embellir zones de la parròquia amb imatges que serveixen per recuperar la memòria històrica. La iniciativa es concretarà en pintures murals que l’artista Samantha Bosque farà a les portes i façanes de diferents cases del nucli de la Mosquera, que el comú considera que serà un nou atractiu per a Encamp.



L’artista pintarà una desena de murals inspirats en fotografies antigues “que reflectiran la vida i la història real dels diferents emplaçaments on s’ubicaran”, segons va explicar el tècnic del comú encampadà i divulgador cultural Robert Lizarte en la presentació del