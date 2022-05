Les obres al Prat de la Creu costaran 150.000 euros menys del previst

Actualitzada 19/05/2022 a les 18:20

La primera fase de les obres de remodelació del carrer Prat de la Creu costarà 1.158.955, 56 euros, uns 150.000 menys del previst en el pressupost per al 2022. Els treballs tindran una durada de set mesos i és previst que comencin en les pròximes setmanes. El tram que es refarà és la voravia que va de la plaça Lídia Armengol a l'encreuament amb el carrer de la Roda.Les obres inclouran la substitució del paviment actual per un de nou, la instal·lació d'una xarxa d'enllumenat nova i la creació d'una canonada per a les aigües pluvials. Paral·lelament, FEDA hi farà arribar la xarxa de cogeneració i Andorra Telecom hi desplegarà la seva xarxa de telecomunicacions. La cònsol major, Conxita Marsol, ha reiterat que les obres no afectaran el trànsit.