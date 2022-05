Els treballs permetran ampliar uns 800 metres de voravia i uns 150 metres de la calçada del vial situat als Marginets

El comú remodelarà i embellirà la voravia del carrer Esteve Dolsa Pujal. Les obres no modificaran substancialment el nombre de places d’aparcament regulat que hi ha actualment al carrer –zona blava, zona verda i de càrrega i descàrrega–, segons va confirmar ahir en declaracions al Diari la cònsol major, Conxita Marsol. “Algunes places potser es reorganitzaran, però les mantindrem pràcticament totes”, va puntualitzar la cònsol.



En total, la corporació refarà uns 800 metres de la vorera i uns 150 metres de la calçada del vial, situat a la zona dels Marginets, just a tocar del camí del rec de l’Obac. Segons

#1 David

(19/05/22 06:34)