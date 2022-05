El PS carrega contra el nomenament d'Alguacil a Gasopas

Actualitzada 19/05/2022 a les 18:49

El Partit Socialdemòcrata d'Encamp considera que el nomenament del conseller del partit Liberal, Eric Alguacil, com a membre del consell d'administració de Gasopas és una acumulació de poder innecessària. Així ho han retret al govern comunal d'Encamp al consell de comú de la parròquia. Sobre aquesta qüestió el conseller comunal ha assegurat que "a mi m'ha escollit el comitè local d'Encamp i no tinc res més a dir". En aquesta línia Laura Mas, la cònsol major ha assenyalat que no hi ha incompatibilitats entre els càrrecs. Cal recordar que els càrrecs dels consells d'administració els escullen les forces polítiques representades al comú.En el consell del comú també s'han presentat els comptes del primer trimestre de 2022 en els quals s'ha informat d'un superàvit d'1,6 milions d'euros i l'endeutament està al 74% dels ingressos. Sobre l'endeutament David Rios del PS ha comentat que estan preocupats que estigui al 74%, ja que falten molts projectes per adjudicar que poden fer que creixi fins al 150%, quan el tribunal de comptes pot començar a intervenir. En la mateixa línia s'ha pronunciat Ester Vidal, d'Agrupament Encampadà "ens preocupa el pla d'activació de les Pardines i Engolasters i l'altra qüestió és el que pot passar amb el camp de Futbol" ha declarat. Respecte a aquest tema la cònsol major ha assegurat que si el comú no estigués preparat per assumir els projectes en els quals s'està treballant no els tiraríem endavant.