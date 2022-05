Actualitzada 18/05/2022 a les 12:34

Els consellers del Partit Socialdemòcrata d'Encamp, David Rios i Enric Riba, han entrat una pregunta per saber els motius pels quals es desconeix el resultat del concurs d'idees per a la dinamització de la zona de les Pardines. Segons informa el partit en nota de premsa, després de quatre mesos de l'obertura dels sobres el passat 7 de gener encara no es disposa del resultat. El cònsol major haurà de respondre a la qüestió durant la sessió del consell de comú de demà.