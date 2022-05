Millores en l'accés al Parc Natural del Comapedrosa

Actualitzada 17/05/2022 a les 13:12

El comú de la Massana ha presentat aquest matí els treballs d'embelliment i de millora de l'accés al Parc Natural del Comapedrosa. Destaca el revestiment de la façana del dic amb làmines de fusta, "a sobre de les quals hi ha el nom de l'espai protegit amb un sistema d'encunyament, que va canviant amb les ombres al llarg del dia, i que a la nit s'il·lumina amb un sistema de llums de baix consum", apunta el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sergi Gueimonde, en nota de premsa. A més, el comú ha col·locat unes làmines uns metres abans del dic, de forma vertical, que segueixen de la ruta d'accés al parc per acompanyar el visitant fins a l'accés principal. Gueimonde remarca que amb la nova porta d'entrada, "queda solucionada la problemàtica d'orientació amb què es trobaven els visitants".Un dels objectius del comú és que l'accés principal al parc es faci a través del riu Pollòs i informen que aviat licitaran les obres de l'antic camí de les Carboneres. Així, la pista forestal quedarà destinada al pas dels serveis. "Pensem que serà molt més agradable pels visitants començar l'excursió per la zona del riu Pollós i enllaçar amb les Carboneres, un camí que existeix, però que en aquests moments no és transitable ni accessible", explica el conseller.