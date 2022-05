Un Quart Bus més flexible

Actualitzada 05/05/2022 a les 07:02

El comú de Sant Julià de Lòria reorganitzarà el Quart Bus perquè el servei s’adapti millor a la demanda. Segons va explicar ahir el cònsol major, Josep Majoral, en declaracions al Diari, el nou model de transport comunal que proposa la corporació combinarà les característiques d’una línia d’autobús regular amb un servei a la demanda. “L’autobús tindrà uns horaris fixos com ara, però la diferència és que els viatges s’hauran de sol·licitar prèviament mitjançant una aplicació. Si no hi ha demanda el viatge no es farà”, va puntualitzar el màxim responsable del comú. Aquest sistema híbrid, per tant, difereix del que funciona actualment a Canillo, Encamp i Escaldes-Engordany, segons el qual les rutes i els viatges s’organitzen automàticament i a temps real en funció de la demanda.Segons Majoral, el nou model de transport comunal té com a objectiu reduir a zero els viatges “innecessaris” que ha de fer el Quart Bus en les franges horàries menys concorregudes. “Si l’autobús ha de pujar als quarts i baixar sense cap passatger perquè en aquella hora no hi ha demanda, val més que s’estalviï el viatge. Avui disposem de la tecnologia necessària per fer més flexible el servei”, va explicar el cònsol major.EN MARXA AL JULIOLEl comú treballa amb la previsió d’adjudicar el servei per un import d’uns 130.000 euros, tot i que la xifra final podria variar lleugerament. Pel que fa al preu que hauran de pagar els passatgers per utilitzar el servei, Majoral va apuntar que és un punt que “no s’ha pogut acabar de tancar”. Els canvis en la política de transport del Govern –al març va proposar d’unificar els abonaments amb els comuns i recentment va decretar la gratuïtat del servei– és un dels factors que han condicionat el comú en aquest sentit.El concurs públic per adjudicar el projecte de transport comunal va publicar-se ahir al BOPA. En el document, aprovat la setmana passada en sessió de junta de govern, consta que les empreses que vulguin presentar les seves ofertes poden fer-ho fins a l’1 de juny a la una del migdia. Les propostes s’han de fer arribar en sobres tancats al servei de Tràmits del comú, situat a l’edifici administratiu de la corporació laurediana. L’obertura de les ofertes es farà el 3 de juny en aquest mateix edifici, segons es llegeix al BOPA.Segons el calendari del comú, que podria variar si hi ha imprevistos d’última hora, es formalitzarà l’adjudicació a l’empresa guanyadora un mes després de l’obertura d’ofertes. El servei es posaria en marxa entre la segona quinzena i l’última setmana de juliol, un cop el comú hagués acordat al detall les condicions d’explotació amb l’empresa concessionària.El Quart Bus és el servei de transport comunal que facilita la mobilitat dels ciutadans, sobretot dels que no tenen vehicle privat, entre els nuclis més allunyats del nucli de Sant Julià amb el centre de la parròquia.L’autobús tindrà un horari fix, però els viatges s’hauran de sol·licitar prèviament i, si no hi ha demanda, no es faran.El projecte té com a objectiu, segons Majoral, reduir a zero els viatges en què l’autobús circula sense passatgers.El servei es posarà en marxa entre la segona quinzena i la darrera setmana de juliol, un cop se n’hagi formalitzat l’adjudicació.