La xarxa de calor d'Escaldes es posarà en marxa a l'estiu

Actualitzada 05/05/2022 a les 13:23

El director general de FEDA, Albert Moles, ha anunciat aquest matí en roda de premsa al comú d'Escaldes-Engordany que la xarxa de calor de la parròquia es posarà en marxa aquest estiu. La infraestructura generarà l'equivalent al consum energètic de 740 llars i permetrà estalviar 1.300 tones d'emissions de diòxid de carboni cada any. La xarxa proveirà els edificis de les zones del Prat del Roure i del Prat Gran. L'objectiu de la cònsol major, Rosa Gili, és que "en el futur proper" el 100% dels edificis del comú s'alimentin amb energia neta de la xarxa de FEDA.D'altra banda, Gili i Moles han signat aquest matí un acord per analitzar el potencial energètic de l'aigua termal. L'estudi, que faran conjuntament tècnics de l'empresa i del comú, es començarà a elaborar en les properes setmanes. Els resultats estaran disponibles d'aquí a mig any.