L'UdA recapta 1.200 euros per lluitar contra el càncer

La Universitat d’Andorra (UdA), gràcies a les activitats organitzades en el marc del primer Dia UdA Solidària, celebrat ahir, va recaptar un total de 1.163,50 euros per a l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca).



La jornada, creada per la comissió UdA Solidària amb l’objectiu de fomentar la solidaritat entre la comunitat universitària i ajudar entitats que vetllen per causes socials al país –enguany la lluita contra el càncer–, va tenir un vessant esportiu i un de més lúdic.



Per una banda, al llarg del matí van disputar-se a LAUesport diferents tornejos de pàdel, futbol i cycling, amb una participació d’una vuitantena de