L'aparcament soterrat a Nacions Unides és inviable

L’espai que queda lliure al subsòl del Clot d’Emprivat és massa petit per albergar un pàrquing per falta d’espai i les galeries tècniques

La idea proposada pels liberals escaldencs de construir un aparcament soterrat a l’avinguda Nacions Unides d’Escaldes-Engordany paral·lel a l’aparcament d’Empark que ja existeix a l’avinguda del Consell de la Terra és inviable, segons manifesten experts urbanístics i fonts del comú. El problema, de forma molt esquemàtica, és que no hi ha espai. Els diferents aparcaments que funcionen en l’actualitat estan connectats internament, i a més hi circulen unes galeries tècniques de serveis que no deixen espai per a un nou aparcament, com a molt per a un de molt petit amb una banda d’aparcament en bateria i un sol carril