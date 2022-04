Escaldes fa un concurs per a 10 places de treball

Actualitzada 21/04/2022 a les 06:40

El comú va fer públic ahir el concurs selectiu de deu places de treball. El comú busca dos operaris de manteniment per fer tasques de pintura viària i mobiliari urbà i quatre per a la neteja viària de l’1 de juny al 30 de setembre. D’altra banda, s’ofereix un lloc de treball com a guia museístic i tres places per a la feina d’ecoguardes de la vall del Madriu.