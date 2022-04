Actualitzada 17/04/2022 a les 06:40

Esgotades la gran majoria de places per a les activitats organitzades durant Setmana Santa pel Llaç d'animació, l'Àrea de Jovent i l'Espai Jove. Els inscrits al Llaç, uns 60 infants per torn, van participar, durant la primera setmana, en activitats aquàtiques i la setmana vinent hi ha prevista una sortida al Palau de Gel.