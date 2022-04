Naturland crea un recorregut aeri que penjarà dels arbres

El circuit s’ubicarà a la cota 1.600, on abans hi havia el ‘paintball’

Naturland crearà un nou recorregut lúdic a la cota 1.600. “El projecte es basa en un circuit aeri que va penjat dels arbres”, va detallar al Diari el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, que també va afegir que “és un element que no anirà en línia recta, sinó que hi haurà revolts i circularà pels arbres”.



Aquesta nova atracció, que s’ubicarà a la cota 1.600 i, més concretament, a la zona de bosc on hi havia el paintball, s’emmarca dins l’estratègia de Naturland per convertir el parc en un centre d’esports i activitats a l’aire lliure de