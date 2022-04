La connexió dels quatre edificis fronterers amb la xarxa del Pas permetrà recuperar-los per donar-los un nou ús

El comú d’Encamp va signar ahir al matí un conveni amb la mairie de Porta per subministrar aigua potable als quatre edificis de serveis situats a la zona fronterera de les Bailletes, a tocar del Pas de la Casa. Segons va explicar en declaracions al Diari el cònsol menor encampadà, Jean Michel Rascagneres, l’acord transfronterer per embrancar els immobles amb la xarxa d’aigua potable del Pas de la Casa permetrà recuperar-los, ja que ara estan força deteriorats.



Els edifics no disposaven dels serveis bàsics d’aigua potable i electricitat. Com que aquestes condicions els condemnaven al desús, feia anys que estaven “mig