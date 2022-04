L'endeutament creix el 48% en dos anys, però cau la càrrega financera

Actualitzada 11/04/2022 a les 05:52

EL COMÚ AUGMENTA LES INTERVENCIONS

L’augment de l’endeutament del comú escaldenc en els darrers dos anys ha estat paral·lel a la recuperació de les xifres d’inversió prèvies a la pandèmia. Així, el 2019 el comú va liquidar 10,4 milions d’euros en inversions, mentre que el 2020 van baixar a 7,4 milions. El 2021 la corporació va dedicar 9,1 milions a inversions, mentre que en el pressupost per a aquest any fins i tot se supera l’import liquidat el 2019. Són 11,3 milions que es dedicaran, entre altres coses, a pagar les obres del parc de l’Ossa.

Tot i que l’endeutament del comú al tancament dels comptes del 2021 va suposar un augment del 47,8% respecte de la xifra registrada el 2019, en el mateix període l’equip de govern encapçalat per la cònsol major, Laura Mas, va aconseguir reduir del 9,1% al 5,5% la càrrega financera de la corporació. En termes absoluts, l’endeutament del 2021 era de 19.743.530 euros i, el 2019, de 13.351.410 euros, mentre que la càrrega financera va passar de 2.469.115 euros a 1.513.417 euros.El concepte de càrrega financera consisteix, segons la Llei de finances comunals, “en la suma de les quantitats destinades, en cada exercici, al pagament de les anualitats, dels interessos i de les comissions financeres corresponents a les operacions de crèdit, inclosos els imports relatius a la possible efectivitat dels avals”. Expressat en percentatges, indica la part dels ingressos totals de l’exercici anterior que el comú ha de destinar cada any al pagament de les despeses financeres.Mantenir un percentatge de càrrega financera baix és important, ja que permet al comú dedicar una part més gran dels ingressos a fer inversions en benefici del conjunt dels ciutadans, com ara construir nous equipaments públics o remodelar les voravies. L’article 46.2 de la Llei de finances comunals diu que la càrrega financera anual “no pot excedir el 20% dels ingressos totals liquidats” en l’any anterior.Si prenem com a període de referència per a l’anàlisi els últims 10 anys, en xifres absolutes l’endeutament del comú va assolir un mínim històric el 2019. Aquell any la corporació devia 13.351.410 euros, 25.934.190 euros menys que el 2011, període en què va registrar-se el màxim de la sèrie (39.285.600 €).Si ens fixem en la ràtio d’endeutament –la relació entre els diners que deu el comú i els que va ingressar en l’any anterior–, el mínim en el període 2011-2021 va assolir-se el 2020, quan el percentatge va baixar fins al 49,46%, molt per sota del 200% que fixa l’article 46.1 de la Llei de finances comunals. El màxim relatiu va registrar-se el 2011 (147,96%).L’endutament del comú, tant en termes absoluts com relatius, ha mantingut una tendència a la bixa al llarg de la darrera dècada –exceptuant-hi els darrers dos anys, en què aquesta xifra torna a augmentar.El ritme de decreixement ha estat força constant els últims anys. El 2012 el deute de la corporació encampadana va baixar dels 39.285.600 euros de l’any anterior a 38.483.770. El 2013 va situar-se en 35.283.980 euros. El 2014 va retallar-se fins a 30.358.500.El comú va mantenir la progressió el 2015 (27.272.270), el 2016 (24.295.640), el 2017 (19.826.900), el 2018 (15.907.830) i, finalment, també el 2019 (13.351.410). El 2020 l’endeutament va créixer lleugerament (13.568.050), mentre que el 2021 va enfilar-se fins a 19.743.530 euros.La ràtio d’endeutament actual se situa en el 72,92%, més de 20 punts per sobre que fa un any (49,46%) i que el 2019 (49,61%). Des del 2013 fins fa dos anys, en què la xifra va ser del 143,72%, el comú va retallar anualment i de manera ininterrompuda entre 10 i 15 punts el percentatge d’endeutament. La millora de les finances ha donat al comú un marge de maniobra més gran per fer inversions.