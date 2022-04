Escaldes recupera el Sant Jordi a la plaça Coprínceps

Actualitzada 11/04/2022 a les 14:45

La fira de Sant Jordi d'Escaldes-Engordany recupera després de dos anys el seu emplaçament habitual a la plaça Coprínceps, segons informa el comú en nota de premsa.La jornada començarà a les 10 hores amb l'obertura del mercat de llibres, flors i artesania amb 18 parades i la presència de les noves llibreries obertes a Andorra i del Museu Thyssen. De les 11 a les 13.30 hores hi han programats tallers per a famílies i un racó de lectura, mentre que a les 12 hores hi haurà una actuació a càrrec d'Emma Regada. Més tard, a les 12.30 hores, la Fundació ONCA organitza el vermut de paraules musicals Notes i lletres als restaurants i bars de la plaça.Ja a la tarda, de les 16 a les 19 hores la sala Prat del Roure acollirà més tallers i racó de lectura i a les 17 es farà l'espectacle infantil 'On vas, Mobby Dick?' a càrrec del Centre de titelles de Lleida. L'acte és gratuït i en acabar es farà el lliurament de premis del concurs de punts de llibres de Sant Jordi, amb la participació de 1.200 infants. D'altra banda, de les 17.30 a les 19 hores els escriptors del país -com Fabiola Masegosa, Greg Coonen, Josep Dalleres, Maria Cucurull, Irma Bonet i Ludmila Lacueva- signaran llibres a la plaça.La Jam Session de lletres serà l'última activitat, que donarà per tancada la fira a les 20 hores.