Les olimpíades del jovent

Sant Julià dona el tret de sortida a Movlav, una iniciativa cultural i esportiva adreçada a les noves generacions per tal de fer-los partícips de les activitats de la parròquia laurediana

Sense peveter on encendre la flama però escoltats per una colla gegantera, Sant Julià va donar ahir el tret de sortida a les olimpíades culturals en un ambient lúdic i popular. El cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, no va dubtar a pujar a sobre d’un skate per familiaritzar-se amb la comunitat jovent present ahir al Prat Gran abans de procedir al tradicional tall de cinta. “Al darrere de les Olimpíades hi ha el jovent de Sant Julià però també el del país. Tenim un objectiu molt clar que és la implicació d’aquest jovent en el dia a dia