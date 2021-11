Els comuns volen una pròrroga per als edificis inacabats

Actualitzada 30/11/2021 a les 13:21

Els comuns han acordat en la reunió de cònsols celebrada aquest matí a Andorra la Vella demanar al Govern una ampliació de tres mesos sobre el període establert pel reglament de construcció per a que els propietaris d’edificis inacabats puguin sol·licitar una llicència d’obres per a reprendre l’acabament dels immobles.



Segons ha indicat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, la sol·licitud ha estat proposada pel comú de Canillo degut a que la tramitació del pla d’urbanisme a la parròquia ha comportat un cert retard i també a que per la pandèmia s’han endarrerit algunes actuacions. En concret, la pròrroga és de tres mesos sobre un període establert de 18 mesos. La mesura afecta a immobles que han quedat inacabats i va ser aprovada pel Govern al maig de 2020.En un altre ordre de coses, els comuns també han confirmat que s’ha entrat a tràmit el recurs administratiu contra el Govern per les transferències de 2017, així com s’ha complert amb la renovació dels representants comunals en diversos organismes. La propera reunió ha quedat fixada per al 8 de febrer i tindrà lloc a Sant Julià.