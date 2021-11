Donació de material esportiu per a orfes de Gàmbia

Actualitzada 30/11/2021 a les 10:08

LAUesport, el centre esportiu de Sant Julià, ha fet entrega de 23 caixes de material esportiu a la Fundació Kalilu Jammeh que desenvolupa accions educatives amb orfes a Gàmbia, segons ha informat el comú lauredià. La donació s'emmarca en la celebració del Giving Tuesday, un dia per donar, "un moviment de generositat global sense ànim de lucre per promoure la solidaritat", que se celebra el 30 de novembre, detalla el comú.La fundació ha rebut xandalls, samarretes, pantalons llargs i curs, mitjons, entre d'altres articles esportius. El director de LAUesport, Òscar Balcells, ha lliurat el material a Julen Guerrero, representant a Andorra de l'entitat solidària i ha destacat que volen que es conegui LAUesport "com una entitat que es preocupa pels aspectes socials" com fent aquesta acció per donar sortida a excedent de roba esportiva d'altres temporades. I ha precisat que es fa tant a famílies necessitades del país a través de Càritas com d'altres indrets.