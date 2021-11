El cabaret de la Compagnie Remue Ménage omple de festa Andorra la Vella

Actualitzada 28/11/2021 a les 06:21

Els carrers d’Andorra la Vella es van omplir ahir a la tarda de cabaret i festa en la primera jornada sabatina del Poblet de Nadal que es va inaugurar divendres. Ahir va ser el torn de la Compagnie Remue-Ménage que va desplegar pels principals eixos comercials de la capital el seu espectacle Revue de Rue. Residents i turistes van poder gaudir de l’espectacle de cabaret de la companyia francesa tot i les baixes temperatures. La rua que es va iniciar a dos quarts de set de la tarda al carrer de la Unió va recórrer tota l’avinguda Meritxell fins a arribar a la plaça Príncep Benlloch, on es va donar l’espectacle per acabat.El proper esdeveniment del Poblet de Nadal d’Andorra la Vella està programat per al dissabte vinent, 4 de desembre. Anirà a càrrec de la companyia Cardinale Eventi, que representarà el seu espectacle Les Montgolfières.