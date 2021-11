El comú adjudica les obres del nou parc del Pas per 428.000 euros

Actualitzada 26/11/2021 a les 11:11

368.979 EUROS EN SUBVENCIONS

El comú ha atorgat 368.879 euros en subvencions esportives a una vintena d’entitats. El conseller de Joventut, Esports i Turisme, Xavier Fernández, va explicar que les ajudes es divideixen en dues categories, una d’econòmica i l’altra en instal·lacions, i que s’han donat 168.000 euros a la primera i 199.000 a la segona. David Rios va lamentar la manca d’informació que ha rebut sobre on es destinen els diners de les subvencions, i Fernàndez, sorprès, li va replicar que en rebrà tots els detalls.

ANDORRA S'INTEGRA A LA RUTA DEL CATALÀ

Andorra s’integra a la ruta de la llengua catalana, un esdeveniment que es va oficialitzar ahir amb la inauguració d’un monòlit obra de l’escultor manresà Ramon Maria Jounou a Encamp. L’acte va estar presidit pel cap de Govern, la síndica general i la cònsol major.

El comú d’Encamp va adjudicar ahir per 428.024 euros a l’empresa Construccions Antelo les obres de construcció del nou parc infantil del Pas de la Casa, que s’ubicarà a la zona de l’antiga duana. Un nou equipament “que demanaven els veïns del Pas de la Casa i hem inclòs el màxim de les peticions fetes pel Consell d’infants”, va defensar la cònsol major de la parròquia. Serà un parc amb dos nivells. La part superior connectarà amb el carrer del Ramal amb una escala, tindrà jocs infantils i una zona de descans enjardinada. A la part inferior s’hi construirà un joc infantil de grans dimensions relacionat amb el món de la neu i s’adequarà una zona per a la pràctica esportiva. En el mateix projecte, també es remodelarà l’aparcament d’autobusos i s’ampliaran les voravies per facilitar l’accessibilitat i millorar la connexió d’aquesta zona amb el centre del poble, tal com va detallar el comú. Les obres començaran després de l’hivern.L’adjudicació, però, va fer esclatar els consellers del PS, que van anunciar que a partir d’ara votaran en contra de tots els projectes que s’adjudiquin per un cost superior al pressupostat. “La gestió pressupostària d’Encamp és una disbauxa”, va denunciar el conseller David Rios, afegint que “no en podem ser còmplices”. El parc infantil del Pas de la Casa és un dels exemples d’aquest descontrol que denuncien els socialdemòcrates, que també van fer esment al parc de l’Ossa o la remodelació del gimnàs. “Si a cada projecte es dobla, tenim un problema i ens està preocupant”, va insistir Rios, recordant que el pressupost inicial del parc del Pas era tres vegades inferior. En resposta a les crítiques, tant la cònsol major com el menor, Jean Michel Rascagneres, van defensar que la corporació “mai” posarà en perill el pressupost, tot manifestant que “som plenament conscients de les finances comunals, de com ens hem trobat el comú i quina és l’estratègia a seguir”. De fet, van indicar que si els preus del mercat se segueixen encarint s’hauran de descartar projectes.La corporació també va validar l’adjudicació d’obres a l’edifici de l’antiga casa comuna, enfocades a la millora de l’eficiència energètica i que inclouen també la reforma de la planta baixa. Les instal·lacions acullen el servei de circulació de la parròquia i el despatx de policia, espais de diferents associacions i també el servei de correus. L’import de l’adjudicació és de 475.443,19 euros i l’empresa que les durà a terme serà Construccions Entrimo, SL. El comú ha engegat un pla de millora de les instal·lacions comunals per adequar-les a la Llei d’impuls de la transició energètica i el canvi climàtic.