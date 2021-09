Fumigació a Canillo contra la processionària del pi

Actualitzada 14/09/2021 a les 17:54

El comú de Canillo avisa que demà dimecres 15 de setembre es realitzarà una fumigació aèria amb helicòpter mitjançant l'aplicació de Bacillus thuringiensis en els boscos més sensibles. Aquest tractament es durà a terme per controlar els focus emergents i prevenir l'augment de les afectacions sobre els boscos, per això es preveu actuar sobre 1/4 del seu hàbitat potencial. L'ens comunal informa que tot i la disminució efectiva de la població de l'eruga de la processionària durant els darrers hiverns, aquest estiu algunes de les captures d'adults efectuades reflecteixen una activitat significativa de l'insecte.El Bacillus, tal com informa l'ens comunal, és un producte biològic autoritzat per la CE pels tractaments aeris contra aquest insecte i és compatible amb el medi natural, les persones i els animals, sense necessitat de prendre cap mesura de protecció en particular.