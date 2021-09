Les obres de Fiter i Rossell s'iniciaran el 20 de setembre

Actualitzada 09/09/2021 a les 22:00

La primera fase de les obres de l’avinguda Fiter i Rossell on s’incidirà en les separatives d’aigües, la pavimentació i l’embelliment del carrer s’iniciarà el proper 20 de setembre. Així s’ha fet saber durant la reunió de poble celebrada aquest vespre a la Sala Prat del Roure on han assistit diversos ciutadans de la parròquia. En aquest sentit, la primera actuació s’iniciarà al tram número 1, que s’extendrà des del carrer Manel Cerqueda i Escaler fins l’avinguda Josep Viladomat té prevista una durada de tres mesos. Seguidament, i de cara al gener, s’iniciarà l’actuació sobre el segon tram, que s’extendrà fins l’alçada de l’avinguda del Pessebre i durarà aproximadament dos mesos. Durant aquest periode es duran a terme alteracions en el trànsit i en la circulació que s’han treballat des de Govern. “Oferirem alternatives de pàrquing a prop de casa seva als veïns que es vegin afectats” ha assegurat Gerard Calvet, cap d’urbanisme. “Us demanem paciència perquè són moltes coses i impliquen a molta gent” ha afegit per la seva banda Rosa Gili, cònsol major d’Escaldes.

Per altra banda, l’objectiu d’aquestes obres -a part d’incidir en la separació de les aigües fluvials i residuals- és també dur a terme les instal·lacions de xarxa de fred i calor per abastir amb una alternativa renovable els edificis d’aquesta zona de la parròquia. “El projecte ens permetrà de manera molt notable millorar la qualitat de l’aire” ha fet saber Jordi Travé, gerent de FEDA.

El cost total de les obres d’aquesta primera fase d’actuació és de 2.300.000 euros.